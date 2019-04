Ricardinho lamenta atuação ruim contra Floresta, mas comemora vantagem na semifinal

O Ceará teve uma noite tensa, nesta quarta-feira (27), no Estádio Domingão, em Horizonte. Pela semifinal do Campeonato Cearense, o Floresta surpreendeu ao abrir 2 a 0 de vantagem sobre um Vovô irreconhecível. O empate veio faltando cinco minutos para o fim da partida. No último confronto entre as equipes, o Alvinegro ganhou por 4 a 0 na fase de grupos.

O setor ofensivo alvinegro, mais uma vez, foi abaixo do possível, com Felipe Silva e Leandro Carvalho discretos nas pontas. Os responsáveis pela criação central também pouco resolveram contra um Floresta bem compactado. Titular, Ricardinho celebrou o resultado, apesar de esperar a virada.

"A gente comandou o jogo e, em duas situações de contra-ataque, eles fizeram o gol. Mas conseguimos o empate e por pouco não conseguimos a virada. Temos o empate, e isso é um resultado muito importante. Jogamos por um resultado igual no próximo jogo", declarou.

Com melhor campanha no Estadual, o Vovô vai à final com um novo empate. Capitão do Ceará contra o Floresta, o volante Fabinho defendeu a qualidade do grupo.

"Sair atrás do placar por 2 a 0 e ir buscar é muito difícil. Isso mostra a força da equipe. Se tem mais uns cinco minutos, acho que a gente conseguia a virada", finalizou.

Ceará e Floresta fazem jogo de volta no dia 10 de março (quarta-feira). A partida acontece na Arena Castelão, às 21h30.