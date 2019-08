Ricardinho espera reação do Ceará após duas derrotas seguidas: "Precisamos dar uma resposta"

O confronto contra o Athletico/PR neste sábado (31), às 19h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Brasileirão, é decisivo para o Ceará definir sua posição antes do fim do primeiro turno. O time de Tiago Nunes está em 10º lugar na tabela de classificação, 3 posições acima do Vovô. Nesta terça-feira (27), o meio-campista Ricardinho cobrou o elenco alvinegro, que perdeu os dois últimos jogos.

"Precisamos dar uma resposta, precisamos somar pontos. Estamos focando nesse jogo contra o Atlhetico Paranaense que é um adversário que joga com muita intensidade em seus domínios. O gramado (sintético) é diferente, mas a maioria já jogou lá no ano passado e sabe como tem que se comportar. É nesses momentos que o time tem mostrado força. Não podemos passar três rodadas sem somar pontos", alertou o capitão do Ceará.

Na derrota para o Flamengo, Ricardinho foi quem mais acertou passes (52), mas não converteu a posse em chances para o Alvinegro. O time visitante foi mais efetivo com a bola nos pés e aproveitou os as brechas na defesa e no meio campo na equipe de Enderson Moreira.

"Nós erramos em algo que o professor cobra muito, que é fechar o espaço por dentro. Onde os adversários buscam muito para poderem criar. Temos que estar mais atentos nesse momento, para não sofrer um gol e ter que correr atrás diante de um adversário dificílimo. Eles foram efetivos no momento em que demos uma brecha para que eles pudessem marcar", lamentou o atleta.

Apesar da derrota, Ricardinho foi novamente o maior articulador alvinegro na partida Foto: Kid Junior

Apesar das duas derrotas consecutivas, o capitão alvinegro acredita que o foco agora é estabilizar o grupo para retomar o bom ritmo no começo do mês.

"Tem que buscar o equilíbrio, uma regularidade dentro da competição. A gente precisa focar naquilo que nós estamos fazendo de bom e tirar muita lição das derrotas. A gente precisa sentir o momento da derrota, mas depois já buscamos o próximo adversário. Vamos focar novamente e buscar nossa melhor performance, porque teremos um adversário difícil no próximo sábado que é o Athletico Paranaense. Temos que saber nos comportar diante do adversário que também está pressionado para voltar a somar pontos", falou Ricardinho. Assim como o Ceará, o Furacão perdeu nas duas últimas rodadas.