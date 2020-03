Ricardinho aproveita chance e pode ser trunfo para Ceará melhorar desempenho; veja números

O Ceará apresenta dificuldades na saída de bola e na produção ofensiva, lacuna que pode ser resolvida com um velho conhecido: Ricardinho. Aos 34 anos, o volante recebeu duas oportunidades recentes com a camisa alvinegra e entrou na disputa pela titularidade. Mais recuado, foi peça-chave com Enderson Modeira em 2019 e agora tentar se firmar mais uma vez no papel.

A vantagem é que o esquema não mudou, segue o 4-2-3-1. Com movimentação similar ao práticado na Série A do Campeonato Brasileiro, o capitão do Vovô tem espaço para construir desde o campo de defesa e assim ajudar na transição - mesmo que a idade diminua a intensidade das jogadas.

Dados na Série A de 2019

Jogos: 34

Acerto no passe: 81%

Total de passes: 1451

Desarmes: 56

Assistências: 6

Acerto no passe: 81%

Duelos no chão ganhos: 75

Interceptações: 30

Gol: 1

Dentro do processo de jogo, com a equipe apresentando aproveitamento de **%, romper as linhas de marcação adversária é fundamental na busca pelo resultado. O atributo é justamente a característica de Ricardinho, que ressaltou o desejo de contribuir com o elenco apesar da função.

"É um prazer estar dentro de campo, independente da posição. Hoje, me vejo contribuindo mais como volante. Vejo essa disputa de titularidade como sadia, positiva. Cada um busca o melhor, sua evolução. Isso tem que ser natural, sem comprometer o grupo", pontuou.

A análise de produção foi no escopo do Campeonato Cearense, por enquanto. Em 2020, Ricardinho atuou em três ocasiões, sendo duas como titular. E o resultado apresenta uma participação constante, apesar das ausências de William Oliveira e Charles, os detentores da posição.

Na primeira vez que foi titular, por exemplo, Ricardinho ajudou mais no último terço do campo. Ao lado de Fabinho, teve liberdade para chegar ao ataque e foi fundamental na estratégia adotado pelo Ceará: bola alçada na área. A insistência foi tamanha que o gol da vitória veio em cabeceio de Rodrigão, aos sete do 2º tempo.

Ceará 1x0 Caucaia

Passes: 53

Lançamentos: 18 (5 errado)

Disputa aérea: 1

Faltas cometidas: 3

Desarmes: 5

Escanteios: 3

Faltas cobradas: 1

Assistência para finalização: 4

A postura foi diferente no último domingo (29), contra o Guarany de Sobral. É evidente que o coletivo precisa de melhor rendimento, mas aquela partida trouxe à tona um Ricardinho mais recuado. Como o rival tinha melhor qualidade técnica, o Ceará não conseguiu pressionar com tanta eficácia e até sofreu situação de contra ataque. O processo expôs a vulnerabilidade do atleta, que defende com menor velocidade.

Ceará 0x0 Guarany

Passes: 41

Lançamentos: 6 (3 errados)

Desarme: 4

Disputa aérea: 2

Falta: 2

Cartão amarelo: 1

Chutes: 2

Escanteios: 4

Faltas cobradas: 3

Assistência para finalização: 2

Com melhor condicionamento físico, Ricardinho pode sim se tornar importante, até para uso no decorrer da partida. Em campo, a liderança também é outro ponto que favorece o volante. O fato é que o ídolo alviengro tem vínculo até o fim de 2020 e ainda muito a oferecer ao time de Porangabuçu.