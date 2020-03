Revezamento da tocha olímpica na Grécia é suspensa por temor ao coronavírus

O Comitê Olímpico Helênico suspendeu, nesta sexta-feira, o restante do revezamento da tocha dos Jogos de Tóquio-2020 na Grécia por causa da "multidão inesperadamente grande" que se reuniu para assisti-lo, apesar dos repetidos pedidos para o público se manter distante, com a intenção de impedir a propagação do novo coronavírus, denominado Covid-19.



O comitê disse que uma grande multidão se reuniu para assistir, nesta sexta-feira, a passagem da chama dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 pela cidade de Esparta, no sul da Grécia, que incluiu no seu revezamento o ator escocês Gerard Butler, estrela do filme "300".



A tocha foi acesa com os raios do sol na última quinta-feira no local de nascimento dos Jogos na Olímpia Antiga, em uma cerimônia reduzida, sem a presença de público, em função da pandemia do coronavírus.



A decisão de suspender o revezamento foi tomada em coordenação com o Ministério da Saúde da Grécia e o Comitê Olímpico Internacional (COI). Até a última quinta-feira, a Grécia registrou 117 casos confirmados de coronavírus e uma morte. "Tomamos a decisão difícil, mas essencial, de cancelar o restante do programa do revezamento da chama no território grego", afirmou o comitê.



A entrega da chama olímpica para o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio-2020 ocorrerá conforme previsto no próximo dia 19 no estádio de Atenas onde foi realizada a primeira edição da Era Moderna da Olimpíada em 1896. No Japão, o revezamento da tocha começará uma semana depois a partir da província de Fukushima, que foi devastada pelo terremoto e tsunami de 2011. Ele se encerrará em 24 de julho, com a realização da cerimônia de abertura no estádio Olímpico.