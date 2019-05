Revelado pelo Horizonte, cearense Stenio Júnior é bicampeão na Macedônia

Natural de Fortaleza e dando os primeiros passos no futebol com a camisa do Horizonte, o atacante Stenio Júnior fez história na Macedônia ao se sagrar bicampeão com o Shkendija. Destaque da equipe na vitória sobre o Rabotnicki, no último sábado (4), que coroou a campanha, o cearense comemorou e projetou as disputas da Liga dos Campeões da Europa, vaga assegurada com o título nacional.

“A base do elenco do ano passado foi mantida e reforços importantes chegaram. Com isso, tivemos uma trajetória consistente ao longo de toda a competição, com 22 vitórias e apenas quatro derrotas nas 32 partidas que disputamos até agora. Estou muito feliz também porque teremos a oportunidade de representar a Macedônia do Norte na próxima Liga dos Campeões da Uefa”, declarou.

A taça também possibilita a disputa da Liga Europa. Com 27 anos, o atleta disputou 30 jogos na temporada e marcou quatro gols, tendo mais um ano de contrato com o Shkendija.

Carreira

Revelado pelo Galo do Tabuleiro, Stênio foi negociado para o exterior em 2013, quando acertou com o Litex Lovech, da Bulgária. Depois foi emprestado ao Pelister, da Macedônia, chegando ao atual clube, Shkendija, em 2014. Ao longo da carreira, o atleta foi bicampeão e ganhou duas edições da copa de clubes do país.