Revelado pelo Ceará, Matheus Lira é anunciado como reforço do River-PI

Cearense de Sobral, Matheus Lira é o mais novo reforço do River-PI para esta temporada. O volante foi revelado pelo Ceará durante o Campeonato Cearense de 2018 e chega por empréstimo do time piauiense até o fim deste ano. Anúncio do reforço foi feito pelo clube na última segunda-feira (17).

Cria das categorias de base do Vovô, Matheus Lira foi revelado pela equipe alvinegra em 2018, ano em que disputou o Campeonato Cearense, a Taça Fares Lopes e chegou a ser relacionado para alguns jogos da Série A do Brasileirão. No entanto, com pouco espaço, o jovem foi emprestado em 2019 para o Horizonte, onde disputou 12 partidas do Estadual.

Durante o segundo semestre do ano, Matheus chegou perto de assinar com um time da segunda divisão da Ucrânia, mas, por problemas na documentação, acabou não dando certo e permaneceu em solo brasileiro.

Agora, com um novo caminho à frente, o volante de 22 anos chega ao Galo, com contrato de empréstimo junto ao União-CE, para defender a equipe em suas competições deste ano.

Em seu perfil, Matheus comemorou a nova oportunidade em sua carreira. "Pode alguém até duvidar, mas sei que há um Deus que me guarda. Muito feliz e motivado com esse novo desafio, é uma honra vestir a camisa do River. Deus é bom o tempo todo", escreveu o atleta.

O Vovô mantém 45% dos direitos econômicos do atleta para qualquer venda futura.

JOGADORES CONHECIDOS DO FUTEBOL CEARENSE

Além de Matheus Lira, outros três profissionais da equipe piauiense são conhecidos de clubes cearenses. São eles: meia Bimarck, os Romário Rodrigues e Valdo Bacabal e o técnico Marcelo Vilar.

Além do Fortaleza, onde foi revelado, Bismarck também defendeu outras equipes cearenses como Ferroviário, Horizonte, Guarany de Sobral, União, Floresta e Aracati.

Romário, revelado pelo Vovô em 2012, retornou ao Alvinegro de Porangabuçu em 2018, mas sofreu com lesões e se despediu do clube no fim do ano passado.

Já Valdo Bacabal, fez 16 jogos pela equipe do Ferroviário no ano passado (4 pela Copa do Brasil, 2 pela Copa do Nordeste e 10 pelo Campeonato Cearense) e marcou três gols no Estadual.

Ex-Ceará, Fortaleza, Itapipoca, Atlético-CE, Icasa, Horizonte e Ferroviário, o treinador Marcelo Vilar está atualmente do Galo piauiense. Vilar foi o técnico que comandou o time coral na segunda fase da campanha do título de campeão da Série D do Brasileirão em 2017 e deixou o cargo durante a Série C do ano passado.