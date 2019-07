Retornando, Luiz Otávio mostra confiança contra o Palmeiras

Confiança. Essa é a palavra de ordem no Ceará para o confronto de sábado, às 19 horas contra o Palmeiras no Castelão, pela 11ªrodada da Série A. O zagueiro Luiz Otávio, uma das referências em campo do Vovô, retornará neste jogo após cumprir suspensão diante do Fluminense e disse não ter medo de encarar o líder invicto do campeonato.

Para Luiz, mais do que o adversário, o Ceará jogando bem pode conquistar uma vitória diante de sua torcida.

"Dificil falar do adversário. Será um jogo dificil, o Palmeiras tem muita qualidade, independente de quem jogue e temos que tomar nossos cuidados. Mas se colocarmos em pratica aquilo que a gente vem trabalhando, podemos vencer sim. Vamos tentar fazer o nosso melhor jogo. Será um jogo grande, contra o Palmeiras e todo mundo quer jogar. Temos que voltar a vencer e não podemos escolher adversário, e sim buscar a vitória".

O duelo marca o reencontro do Ceará com a torcida após a pausa da Série A para a Copa América. O último jogo em casa do Vovô foi diante do Bahia, no dia 8 de junho, portanto, a mais de um mês.

"Eu também estou com saudade de jogar ao lado do torcedor do Ceará. Ele vai ao estádio, apoia o time sempre. A torcida não entra em campo mas ajuda, ajuda bastante, a do Ceará já mostrou isso diversas vezes nos apoiando. E diante do Palmeiras o apoio deles é muito importante e nos motiva muito em campo. Com o estádio lotado a responsabilidade é ainda maior, a concentração aumenta, tudo aumenta".

O Ceará vem de um empate em 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã e soma 11 pontos na 14ª colocação, enquanto o Palmeiras é o líder da Série A com 26 pontos e também vem de um empate em 1 a 1, contra o São Paulo no Morumbi.