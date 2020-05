Retomada do Alemão terá clássico e Dortmund desfalcado

O Campeonato Alemão terá um recomeço, neste fim de semana, com um clássico logo de cara: Borussia Dortmund e Schalke 04. Na briga pela liderança, o BVB está com quatro pontos a menos do que o Bayern de Munique (59 a 55). Para esta partida, o Borussia está cheio de desfalques.

Segundo a revista “Kicker”, os meio-campistas Axel Witsel e Emre Can estão com problemas musculares, e isso os afastou dos treinos. Como ambos nem sequer foram para a concentração do Borussia, onde será cumprida a quarentena antes do jogo, estabelecida pelas autoridades alemãs, dificilmente serão relacionados para a partida. O zagueiro Dan-Axel Zagadou é outro que não joga. Ele tem lesão nos ligamentos do joelho esquerdo.

Mas a ausência do atacante Marco Reus, capitão da equipe, será a mais sentida de todas. Ele ainda se recupera da sua última lesão, sofrida ainda em fevereiro.

Regras de retorno

Após dois meses, os jogadores, membros de comissões técnicas e funcionários de clubes que estavam em confinamento, retornaram aos treinos. Mas em um cenário bem diferente.

Antes da reestreia, os elencos passaram por três sessões de testes. O protocolo ainda prevê concentração e isolamento das delegações em hotéis por sete dias até a data do jogo de cada equipe. Quem não se concentrar tem pouquíssimas chances de jogar.

Os treinos são feitos em grupos pequenos, sem uso do vestiário e sem almoço no clube. Os jogadores já chegam prontos para os treinamentos. Só com uma maior flexibilização no início de maio é que os atletas puderam treinar mais juntos.

Na arquibancada, não pode haver torcida. Todos os jogos serão disputados sem presença do torcedor.

No entanto, a volta da Bundesliga é questionada sobre testes da Covid-19 nos árbitros e auxiliares não realizados.