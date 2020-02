Reservas do time, Brock e Ricardinho avaliam início de ano oscilante do Ceará

O time titular do Ceará de Enderson Moreira já ganha forma no começo desta temporada depois do reforço de 12 novos jogadores. Entre os que permaneceram na equipe, o zagueiro Eduardo Brock e o volante Ricardinho esperam no banco de reservas por suas chances entre os titulares. Em coletiva nesta sexta-feira (21), os dois atletas analisaram o desempenho do Vovô neste início de 2020.

"Vemos uma crescente no jogo coletivo, como no início contra o Bahia. Precisamos trabalhar nessa oscilação negativa", falou Brock sobre a queda de produção da equipe durante o empate com o Tricolor pela Copa do Nordeste.

Titular diante do Bahia, o zagueiro havia feito os 90 minutos também contra o Pacajus, pelo Cearense, fato que veio ocorrer somente em outubro de 2019.

"Estou no Ceará há 2 anos e não me firmei como titular. Mas acredito que não tenha um momento que digam 'o Brock entrou e não tava preparado'. Ano passado, fui jogar uma partida inteira na 29ª rodada. Me preparei o ano todo para aquilo. E comecei o ano com essa mentalidade também. Estou 110%", garantiu Brock.

A disputa pela posição ao lado do capitão Luiz Otávio na zaga alvinegra é saudável, de acordo com o camisa 4, que concorre com Tiago Pagnussat e Klaus.

"Uma briga sadia. Aqui sempre teve muita qualidade. Sempre tentei ajudar meu companheiro, elevando também meu nível de treinamento, de jogabilidade. São muitos jogos no decorrer do ano, então vai oportunizar todo mundo", comentou o defensor.

Já o antigo capitão do Ceará, Ricardinho, vê com bons olhos o novo meio campo formado por William Oliveira e Charles. Em 2019, a dupla de volantes mais utilizada foi Fabinho-Ricardinho.

"Meu foco é me preparar, em todos os detalhes, e ajudar no nível dos treinamentos, nas conversas. Lógico que quero estar em campo. Mas entendo que preciso estar bem para jogar. Os meninos que estão jogando estão num nível acima. Oportunidades vão aparecer e precisamos estar preparados", falou o camisa 8.

Classificados para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Vovô bateu o Oeste nos pênaltis após, novamente, cair de rendimento na 2ª etapa, quando Klaus foi expulso. O resultado foi muito comemorado por Ricardinho, que elogiou a grande atuação de Prass na defesa das penalidades.

"Importantíssimo passarmos de fase. Sabemos que essas duas fases são muito traiçoeiras. Precisamos da experiência e do amadurecimento dos atletas. O time soube, mesmo com um a menos, permanecer firme e conseguir se classificar. O Prass é um cara que dispensa comentários, agrega muito não somente com suas palavras mas com suas atitudes"

O próximo compromisso alvinegro é diante do Caucaia neste sábado (22), às 16h30, no Castelão, pela 4ª rodada da 2ª fase do estadual, onde busca garantir a vice-liderança do certame atual.

"Temos que nos impor dentro de casa, fazendo nosso jogo, colocando o melhor nível. Precisamos somar pontos. Estamos na 4ª posição", contou o volante.