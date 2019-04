Repórter discute com Carille sobre acusação de espionagem, e técnico responde: "carapuça serviu?"

O Corinthians se classificou à final do Campeonato Paulista nos pênaltis, após derrota para o Santos por 1 a 0, nesta segunda-feira (8). Na coletiva pós-jogo, o foco no resultado foi desviado quando o repórter André Ranieri, da Jovem Pam, questou o técnico Fabio Carille sobre a acusação de supostos espiões nos treinos do Timão, que levaram o treinador a fechar a atividade.

"Eu ganho um jogo de 1 a 0 de jogada de bola parada que eu treinei. E o técnico adversário, que é meu amigo, fala 'é fogo perder um jogo de 1 a 0 de uma bola que eu sabia'. Falei 'como você sabia?'. Ele falou 'fica esperto. Passaram'. Quando eu chamei de mentirosa a imprensa, e serviu pra alguns, eu tava na Venezuela. Teve setoristas que falou que eu estava certo com o Al-Hilal por R$ 1 milhão por mês, e que o Rodriguinho já estava contratado. E eu não fui pro Hilal, não teve conversa, em nenhum momento", afirmou Carille.

O jornalista respondeu a acusação. "Um técnico falou pra tomar cuidado, e você concluiu que foi um setorista do Corinthians? Nas redes sociais, na rua, acusam o setorista porque você jogou no ar. Eu não fiz isso, mas fui acusado", contou. Carille então retrucou: "Por que você está tão incomodado, foi você um deles? Eu tomei uma pressão no posto de gasolina, pois a imprensa falou que eu barrei a chegada do Drogba. Vocês tomam pressão, eu também tomo. Não sei porque você é um dos irritados. Talvez a carapuça esteja servindo...".

O repórter foi retirado da coletiva gritando "você vai ter que provar!". O Corinthians encara o São Paulo no jogo de ida da decisão estadual, no domingo (14), às 16h, no Morumbi.