Renda de Ceará x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino será revertida para tratamento de ex-goleira

Agindo de forma solidária, o Ceará está encabeçando uma campanha para arrecadar fundos para ajudar Vanessa, ex-goleira do clube, no tratamento de febre reumática. Desta forma, a diretoria resolveu destinar toda a renda da partida da partida de sábado (13) entre Ceará e Cruzeiro/MG, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, para ajudar no tratamento da atleta.

Um dos destaques da equipe feminina do Vovô no título do Campeonato Cearense 2018, Vanessa foi diagnosticada com febre reumática. A doença inflamatória pode afetar pele, articulações e órgãos vitais como cérebro e coração.

Com a intenção de ajudá-la, o Ceará irá destinar 100% da renda contra a equipe mineira para ajudar no tratamento de sua ex-atleta.

Os ingressos para o duelo já estão à venda na sede do clube, em Porangabuçu, desde a última quarta-feira (10). Os valores são R$ 4,00 a inteira e R$ 2,00 meia e para sócios.

Ceará e Cruzeiro/MG se enfrentam sábado (13), às 15h, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2.