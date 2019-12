Renato Gaúcho promete titulares do Grêmio contra o Cruzeiro: "Alguém vai apagar a luz"

O Grêmio vai usar força máxima contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 19h15, em Porto Alegre. A informação foi revelada pelo próprio Renato Gaúcho, que utilizou como motivo o profissionalismo do grupo, já que a classificação para a Libertadores de 2020 está assegurada. A grande preocupação do treinador é não beneficiar o time mineiro ou o Ceará, que travam disputa direta contra o Z-4.

"Não vai ser o Grêmio que vai rebaixar o Cruzeiro. Não será outra equipe que vai rebaixar o Ceará. O clube é rebaixado pelo que ele faz no campeonato todo. Alguém vai apagar a luz. Tenho que pensar em termos de Grêmio. Nós brigamos por valores no Brasileiro. Eu sou profissional, técnico do Grêmio. No próximo jogo, o Grêmio vai jogar para vencer. Uma hora vai acontecer. Uma hora alguém vai apagar a luz", completou o treinador.

Na tabela, o tricolor gaúcho está em 4º, com 62 pontos. Sem chances de título no Brasileirão - conquistado pelo Flamengo - o foco é manter o ritmo das peças e projetar a próxima temporada, com férias até antecipadas ao plantel.

"Eu poderia muito bem pedir para o presidente nos dispensar. Eu não vou fazer isso, pelo profissionalismo, porque temos um jogo importante na quinta-feira e para não falarem que estou beneficiando o Cruzeiro ou o Ceará. Vou fazer meu jogo normal na quinta-feira. Depois de quinta-feira, eu tenho outra conversa com o presidente", afirmou Renato.

Na 37ª rodada, o Ceará enfrenta o Corinthians às 19h30, na Arena Castelão. O Vovô está em 16º, com 38 pontos, enquanto o Cruzeiro aparece na zona de rebaixamento, em 17ª, com 36.