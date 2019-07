Renato Gaúcho pede contratação de Arthur Cabral ao Grêmio; Ceará pode faturar com possível venda

O Grêmio manifestou interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, que defende o Palmeiras e foi revelado pelo Ceará. O pedido foi realizado pelo técnico Renato Gáucho, que chegou a ligar para Luiz Felipe Scolari, comandante alviverde, solicitando a liberação do atleta, segundo apurou o GloboEsporte.com. No entanto, o pedido teria sido negado pelo ex-comandante da Seleção Brasileira. Como o Vovô detém 50% do passe do atleta, uma eventual venda poderá render receita aos cofres alvinegros. Em 2018, o time cearense negociou 50% dos direitos do jogador de 21 anos com o Verdão por R$ 5 milhões.

Artilheiro do Ceará na última temporada, com 24 gols em 55 jogos, Arthur começou no profissional em 2017, quando foi peça importante no acesso do clube à elite nacional. No Palmeiras, o atacante teve poucas chances com Felipão e entrou em campo apenas quatro vezes, marcando um tento. Mesmo participando das atividades com o plantel principal, o atleta é a terceira opção entre os centroavantes, estando atrás de Borja e Deyverson.

A equipe paulista também está prestes a anunciar a chegada de Henrique Dourado, que estava no futebol chinês e aguarda o resultado de exames médicos para ser oficializado como reforço. O último jogo em que Arthur foi relacionado ocorreu diante do próprio Ceará, quando o atleta esteve no banco de reservas durante todo o jogo na Arena Castelão.

Em contato com o Diário do Nordeste, o pai do atacante, Hélio Cabral, admitiu que o jogador foi sondado, inclusive pelo Grêmio. No entanto, todas as propostas foram por empréstimo e não agradaram ao Palmeiras.

"Houve sim (procura), não só do Grêmio, como vários clubes, mas o Palmeiras não libera, o pensamento do Palmeiras é não fortalecer os rivais", declarou.

O Grêmio tenta também a contratação do atacante Luciano, que está no Fluminense e pertence ao Leganés, da Espanha. A diretoria gaúcha ofereceu 1 milhão de euros para contar com parte dos direitos do atleta e revelou que não deve ultrapassar a oferta. No elenco, o time tem três opções de camisa 9: André (em baixa) e Felipe Vizeu (que se recupera de cirurgia). Contratado como o setor ofensivo, Diego Tardelli pediu para ser mais utilizado pelas pontas.

Consulta ao Ceará

Em uma eventual compra de 100% dos direitos de Arthur Cabral, o Grêmio precisa consultar a diretoria do Ceará durante a negociação. No início da temporada, o técnico Renato Gaúcho pediu a contratação do goleiro Éverson e do zagueiro Luiz Otávio. As diretorias chegaram a estudar valores, mas o arqueiro acabou vendido pelo Vovô para o Santos, enquanto o defensor teve o contrato estendido até 2021.

Na janela de transferência internacional aberta na pausa da Copa América, o Ceará acertou o empréstimo do meia Lima junto ao Grêmio. O jogador estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e fica no Alvinegro até dezembro. O presidente do clube, Robinson de Castro, já manifestou interesse em comprar o atleta em definitivo.