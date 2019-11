Relembre quando Ceará tirou a invencibilidade de 24 jogos do Flamengo

Como diz o ditado conhecido no mundo da bola redonda, "o futebol é caixa de surpresas". O Ceará, que luta contra o rebaixamento, terá a dura missão, nesta quarta-feira (27), de repetir o feito realizado em 2011, quando venceu duelo pela Copa do Brasil e tirou a invencibilidade de 24 jogos do Flamengo. A bola vai rolar às 21h30, entre cearenses e cariocas, pela 34ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.

A noite desta quarta (27) será de festa e comemoração em um dos principais palcos do futebol, segundo afirmou o atacante Bruno Henrique. O Flamengo, que conquistou a Libertadores no sábado (23) e Brasileirão no domingo (24), terá o estádio completamente lotado para festejar os feitos do rubro-negro. Todos os 60 mil ingressos foram esgotados de forma antecipada para a partida. O clube rubro-negro irá receber a taça do título após o confronto com o Vovô.

Já do outro lado, tem o Alvinegro de Porangabuçu que ocupa a 16ª posição da tabela com 37 pontos, apenas um a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O time cearense, que vem de duas derrotas e um empate, terá a missão de repetir o feito de 2011 quando a "Carroça Desembestada" venceu o Flamengo, pela Copa do Brasil, quebrou a invencibilidade do time carioca de 24 jogos e, consequentemente, o eliminou do torneio nacional. Naquele dia, 5 de maio de 2011, no Engenhão, os gols da vitória alvinegra foram marcados pelo meia Geraldo e atacante Nicácio. Wanderley, que havia acabado de entrar, recebeu o passe, saiu cara a cara com o goleiro Fernando Henrique e diminuiu para os donos da casa.

Na partida de volta, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo abriu 2 a 0 com gols de Thiago Neves, no estádio Presidente Vargas, mas Washington, que substituia Marcelo Nicácio, também balançou as redes duas vezes, deixando tudo igual e classificando o Vovô para a fase seguinte. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história do futebol, foi parado pela grande marcação dos volantes João Marcos, que hoje atua como coordenador nas categorias de base do Ceará, e Eusébio "Pescocim".

Ronaldinho Gaúcho marcado pelo lateral Boiadeiro. Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Naquele ano, o Vovô chegou até a semifinal da Copa do Brasil, mas acabou ficando de fora das finais após empatar por 0 a 0 com o Coritiba, no Estádio Presidente Vargas, e ser derrotado por 1 a 0, no Couto Pereira.

Agora, atual campeão da disputa sul-americana e Nacional, o time que tem o técnico Jorge Jesus no comando não sabe o que é perder há 26 jogos. Sua última derrotada aconteceu ainda na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentou o Bahia e sofreu o revés de 3 a 0, na Arena Fonte Nova. Para vencê-los, o time de Adilson Batista precisará saber fechar bem a defesa, fazendo as marcações devidas para não ser vazada, além de ter que estar em dia com a pontaria no setor ofensivo.

Flamengo e Ceará se encaram nesta quarta-feira (27), no Maracanã. O jogo tem início às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão, com transmissão em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares.