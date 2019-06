Relembre o último jogo entre Fortaleza e Cruzeiro

Na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá um adversário direto na tabela atual: o Fortaleza de Rogério Ceni. A má fase da Raposa a deixa a somente um ponto acima do Tricolor cearense. Nesta quarta-feira (12), às 21h, os times se enfrentam na Arena Castelão. Mas você lembra a última vez em que ambos se encontraram?

> Veja a tabela do Brasileirão 2019

Em 2006, o Leão do Pici jogou contra o Cruzeiro na 10ª rodada do Brasileirão, quando perdeu por 2 a 0 no Castelão. No jogo de volta, o empate sem gols prevaleceu no Independência.

Naquela 29ª rodada, o time comandado por Roberval Davino atuou em Belo Horizonte com Edson Bastos; Ivan, Alan, Dezinho, Jorge Mutt; Dude, Chicão, Mazinho; André Cunha (Anderson)(Osvaldo), Finazzi e Lúcio. Já o Cruzeiro de Oswaldo de Oliveira jogou com Fábio; Luizão, Gladstone, André Luis (Leo Silva), Fabio Santos (Franscismar); Gabriel, Élson, Wagner; Ferreira, Leandro e Élber Giovane (Diego Silva).

Na temporada em questão, o Tricolor de Aço foi rebaixado pois terminou 2006 na 18ª posição com 38 pontos. O Cruzeiro ficou no meio da tabela, 10ª colocação, com 53.

Histórico

Ao todo, foram 11 partidas entre as duas equipes, com ampla vantagem para os mineiros: sete vitórias contra só uma do Fortaleza e três empates. O time cearense só marcou quatro gols na história do embate contra 14 da Raposa.