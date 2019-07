Relembre o último confronto entre Fortaleza e Avaí/SC

Vivendo momentos distintos na Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Avaí/SC se enfrentam neste sábado (13), às 17h, na Arena Castelão, pela 10ª rodada. Enquanto o Leão do Pici é o 14º colocado, com 10 pontos, o Leão da Ilha amarga a última colocação com apenas quatro somados até aqui.

As duas equipes estiveram na 2º divisão nacional do ano passado. Foi justamente contra a equipe catarinense que o time comandado por Rogério Ceni conquistou o título de campeão da Série B do Brasileirão, a maior conquista na história do clube cearense.

O confronto, que aconteceu no estádio da Ressacada, em Florianópolis, acabou de 1 a 0 para o Tricolor com gol marcado por Rodolfo, com o ponto marcando 49 da segunda etapa.

Palco de sábado (13), a Arena Castelão recebeu o duelo de leões no ano passado pela 17ª rodada da Segundona. A partida terminou empatada por 1 a 1. Dodô abriu o placar para os donos da casa com apenas três minutos de bola rolando. Aos 35 da segunda etapa, Guga balançou as redes da equipe cearense e deixou tudo igual. Ambos os gols foram de pênaltis.