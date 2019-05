Relembre o último confronto entre Ceará e Atlético/MG

Após perder para o Cruzeiro na quarta-feira, o Ceará encara outro clube mineiro do Brasileirão: o Atlético, atual vice-líder com 100% de aproveitamento. A equipe treinada por Rodrigo Santana visita o Vozão neste sábado (4), às 19h, na Arena Castelão. Você lembra do último encontro entre os times?

Na temporada passada, o Ceará fez grande segundo turno, escapando de um provável rebaixamento. Na primeira partida entre Galo e Vovô em 2018, o time de Belo Horizonte venceu por 2 a 1 em casa. Na volta, pela 31ª rodada, o revés veio com a vitória do alvinegro cearense pelo mesmo placar.

O time comandando por Lisca entrou em campo com Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas (Pedro Ken); Edinho, Richardson, Felipe Jonathan; Leandro Carvalho, Arthur (Felipe Azevedo), Juninho Quixadá (Valdo). O Atlético jogou com Victor; Emerson, Leo Silva, Maidana, Hulk (Patric); Elias, Adilson (Edinho); Terans (Luan), Cazares, Chará; Ricardo Oliveira. A equipe treinada por Levir Culpi marcou com Cazares, enquanto Quixadá e Leandro Carvalho balançaram as redes pelo Ceará.

Durante o jogo, o meia Juninho Quixadá sofreu uma ruptura do tendão do músculo da coxa, pela qual se recupera até hoje Foto: JL Rosa

O Alvinegro de Poranbuçu terminou o Brasileirão em 15º, com 44 pontos. O Galo ficou em 6º com 59.

Histórico

No total, as equipes se enfrentaram em 21 oportunidades, sendo 17 pelo Brasileirão. Foram 10 vitórias mineira, seis cearenses e cinco empates. O confronto tem uma média de 2,1 gols por partida, tendo o Galo marcado, ao todo, 26 vezes contra o Ceará, que fez 19 tentos.