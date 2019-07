Relembre a virada histórica do Fortaleza no último encontro com Atlético/MG no Brasileirão

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo (21), no Independência, às 16h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez em que as duas equipes se encontraram na Série A foi 14 anos atrás, com um feito relembrado até hoje pelos torcedores e pelo próprio clube, como postou nesta sexta-feira (19) em suas redes sociais. O Galo vencia o Leão no Mineirão por 2 a 0 até os 35 minutos da segunda etapa, quando a reação tricolor começou. Em duas falhas defensivas, o Atlético teve sua meta vazada por Alan e depois por Fumagalli, dois minutos depois. Aos 40, de falta, Alex Afonso garantiu a vitória aos cearenses.

A partida foi válida pela 34ª rodada da competição. O técnico do Leão, Valdir Espinosa, mandou a campo Bosco; Amaral, Alan, Ronaldo Angelim, Giba; Rabicó (Clodoaldo), Erandir, Paulo Isidoro (Igor), Lúcio; Rinaldo (Alex Afonso) e Fumagalli. Já o Galo de Marco Aurélio veio com Diego; Rodrigo Dias (George Lucas), Cáceres, Marquinhos, Rubens Cardoso; Amaral, Vinícius (Catanha), Zé Antônio, Ramon (Rafael Miranda); Marques e Uéslei. O revés veio depois de um 4 a 1 da equipe mineira contra os cearenses no Castelão, na 13ª rodada.

O Atlético foi rebaixado naquele ano, terminando o campeonato em 20º enquanto o Fortaleza se manteve na elite, na 13ª posição - a mesma que ocupa na tabela atual -, com 8 pontos à frente. A expectativa para a torcida tricolor é a de repetir o bom desempenho em Belo Horizonte nesta edição do Brasileiro.