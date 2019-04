Relembre a última vez que Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram na Série A do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2019 começa neste sábado (27). Para o Fortaleza, será a 21ª participação na elite do futebol brasileiro após 13 anos. Atual campeão da Série B nacional, a equipe cearense encara, na estreia, o campeão da Série A da temporada passada: o Palmeiras. Você lembra da última vez que as duas equipes se enfrentaram?

Em 2006, foram dois confrontos: 0 a 0 na primeira partida, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela 15ª rodada; e 3 a 0 para o Verdão, pela 34ª rodada, no Palestra Itália.

Neste último embate, o Fortaleza veio a campo com Edson Bastos; Ivan, Alan, Emerson e Bruno Barros; Chicão, Wendell, Ramalho (Dézinho) e Rinaldo (Válter); Mazinho Lima (Jorge Mutt) e Finazzi, comandadados pelo técnico Roberval Davino. Já o Palmeiras, treinado por Jair Picerni, tinha Diego Cavalieri; Paulo Baier (Amaral), Nen, Dininho e Márcio Careca; Marcinho Guerreiro, Francis, Juninho Paulista e Valdivia; Edmundo (Rosembrick) e Enílton (Neto Baiano). Paulo Baier, Enílton e Juninho Paulista marcaram os gols.

Atacante Finazzi em disputa de bola Foto: Tuno Vieira

Naquele ano, seis pontos separaram as duas equipes. O Palmeiras ficou à beira do rebaixamento, conquistando 44 pontos e terminando na 16ª posição. O Fortaleza, por outro lado, foi rebaixado, tendo ficado na 18ª colocação, com 38 pontos.

No total, foram 11 jogos entre Fortaleza e Palmeiras, com quatro vitórias paulistas, três cearenses e quatro empates. A primeira vez que os times se enfrentaram foi em 1960, na antiga Taça Brasil, quando o Alviverde faturou seu primeiro título de Brasileirão de forma invicta. Na ocasião, o Tricolor do Pici perdeu em casa por 3 a 1. A maior goleada do confronto foi um 8 a 2 para o Palmeiras, no segundo jogo entre os dois naquele ano.

O Palmeiras recebe o Fortaleza no domingo (28), às 19h, no Allianz Parque. Depois, o time de Felipão visita o CSA, enquanto a equipe de Ceni encara o Athletico-PR em casa.