Relembre a última vez que Fortaleza e Athletico-PR se enfrentaram

Fortaleza e o Athletico-PR começaram de modo bem distintos o Campeonato Brasileiro. O Leão perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras, enquanto o Furacão fez 4 a 1 contra o Vasco. Pela segunda rodada, o time cearense e o paranaense se enfrentam na Arena Castelão, nesta quarta-feira (1º), às 21h30. Você lembra do último confronto entre as duas equipes na Série A nacional?

Em 2006, participação mais recente do Fortaleza na elite, foram dois jogos: o primeiro terminou em 0 a 0 na Arena da Baixada, e o segundo, no Presidente Vargas, em 4 a 3 para o time de Curitiba.

Na ocasião, o Leão do Pici veio a campo com Edson Bastos; Ivan (Finazzi), Alan (Wendel), Dezinho, Bruno Barros; Chicão, Ramalho, Lúcio; Jorge Mutt (Jean), Rinaldo, André Cunha, comandados pelo técnico Roberval Davino. Já o Athletico ( Atlético, na época), entrou com Montoya; Evanílson, Danilo, Leonardo, Michel; Erandir (Válber), Ferreira, Cristian (Willian); Marcos Aurélio, Denis Marques, Marcelo Silva, treinados por Vadão.

Pelo Tricolor, o meia Lúcio marcou duas vezes, enquanto Finazzi fez o outro. No lado atleticano, os tentos foram feitos por Válber, Ferreira, Cristian e Marcos Aurélio Foto: Thiago Gaspar

Naquele ano, o Fortaleza foi rebaixado, pois terminou na 18º posição, enquanto o Athletico ficou em 13º, 10 pontos acima, com 48. O Tricolor teve o segundo pior ataque da competição, a frente somente do São Caetano, vice-lanterna.

Histórico

Na história, foram sete partidas entre as duas equipes, com três vitórias paranaenses, duas cearenses e dois empates. A primeira vez, em 1975, ocorreu no Castelão e terminou em 2 a 1 para o Athletico. O gol do Fortaleza foi de Geraldino Saravá, maior artilheiro da história do clube.

Nesta quarta (1º), Rogério Ceni tenta tirar o Leão da vice-lanterna contra o atual terceiro colocado, fora de casa, às 21h30.