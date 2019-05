Relembre a última vez que Ceará e Cruzeiro se enfrentaram

Enquanto o Ceará derrotou o CSA por 4 a 0 na estreia do Brasileirão, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã. Na próxima rodada, a equipe de Mano Menezes recebe o Vovô em Belo Horizonte, em busca da reabilitação. Atual bicampeão da Copa do Brasil, o time mineiro é um dos favoritos ao título nacional, enquanto o Alvinegro briga pela permanência na elite. Você lembra da última partida entre os dois times?

Em 2018, o Ceará buscava uma recuperação improvável devido ao péssimo início de Campeonato Brasileiro. No segundo turno, fez ótima campanha que o garantiu na Série A, com vitórias importantes sobre equipes muito superiores. O Cruzeiro foi uma delas.

Foram dois jogos entre os dois times no ano passado: 1 a 0 para a Raposa na 9ª rodada, na Arena Castelão, e 2 a 0 para o Vovô no Mineirão pela 28ª rodada. Neste último, o Ceará entrou em campo com Everson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas, Richardson, Juninho, Ricardinho, Calyson (Felipe Azevedo), Arthur, Leandro Carvalho (Valdo) e Lisca no comando técnico. Já o Cruzeiro veio com Fábio; Edílson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral (Raniel), Thiago Neves (David), Rafinha (Lucas Silva), Robinho e Barcos, comandados por Mano Menezes. Os dois gols foram marcados por Arthur, artilheiro alvinegro em 2018.

O Cruzeiro terminou o Brasileirão em 8º, com 53 pontos Foto: Thiago Gadelha

Na história, foram 13 partidas, com seis vitórias da Raposa, três do Vozão e quatro empates. O primeiro encontro, em 1971, foi também o de maior placar: 6 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, com Piazza, Dirceu e Tostão em campo.

As duas equipes voltam a se encarar nesta quarta-feira (1º), às 19h15, em Belo Horizonte.