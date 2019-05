Relembre a última vez em que Fortaleza e Botafogo se enfrentaram

A segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi positiva para Fortaleza e Botafogo. O Leão do Pici venceu o Athletico-PR por 2 a 1, enquanto o Fogão bateu o Bahia por 3 a 2. Na terceira rodada, o time de Eduardo Barroca recebe os comandados de Rogério Ceni no Engenhão. Você lembra da última vez que as duas equipes se encontraram na elite nacional?

O jogo ocorreu em agosto de 2006, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão, com vitória do Fortaleza por 3 a 2. O jogo de ida terminou em 1 a 0 para o Botafogo.

Nesta partida do segundo turno, o Tricolor do Pici, treinado por Hélio dos Anjos, foi a campo com Albérico; André Cunha (Ivan), Alan, Dezinho, Bruno Barros (Jorge Mutt); Lúcio, Wendel, Dude, Ramalho (Mazinho Lima); Finazzi, Rinaldo. O Atlético, comandando por Cuca, veio com Lopes; Juninho, Felipe Saad, Rafael Marques (Thiago Xavier); Joílson (Ruy Cabeção), Diguinho, Claiton, Zé Roberto, Junior Cesar; Reinaldo, Jefferson Feijão (Lima). Os gols do triunfo carioca foram de Junior Cesar, Feijão e Reinaldo, e os dois do time de casa foram de Finazzi.

Clayton em disputa de bola com Dude Foto: Kiko Silva

Naquela temporada, o Botafogo concluiu o Brasileirão em 12º, com 51 pontos, enquanto o Fortaleza foi rebaixado para a Série B pois terminou em 18º. No campeonato atual, os dois times tem o mesmo número de pontos, com o Leão em 15º e o Fogão em 12º, com a diferença justificada pelo saldo de gols.

Histórico

No total, foram 12 partidas disputadas entre os dois clubes, com vantagem para o Botafogo: nove vitórias contra somente uma do Fortaleza, e dois empates. A maior goleada foi um 6 a 1 para o time carioca em 1974. O primeiro encontro dos dois em 2019 ocorre neste domingo (5), às 16h, no Engenhão.