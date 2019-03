Relembrar é viver: reveja Ceará X Corinthians em 1995 e saiba por que foi um jogo histórico

O último confronto válido por uma competição em sistema mata-mata entre Ceará e Corinthians, aconteceu há 23 anos, pela extinta Copa Conmbebol (atualmente similar à Taça Sul-Americana). O jogo já foi importante por acontecer em uma época em que as partidas com equipes de ponta do futebol brasileiro eram raras e porque foi a primeira partida oficial de um time cearense em uma competição internacional.

Reveja os melhores momentos do jogo, direto do arquivo do Sistema Verdes Mares:

⚫️⚪️Relembrar é viver: @CearaSC e @Corinthians se enfrentaram em 1995 pela Copa Conmebol no Castelão. Jogo é histórico para o Vovô: a primeira partida oficial internacional. Resultado: 1 a 1 pic.twitter.com/YiALnTMvt1 — Jogada (@diariojogada) 13 de março de 2019

O primeiro dos dois jogos ocorreu no Estádio Castelão, no dia 18 de outubro de 1995, e terminou no empate amargo de 1 a 1 para o Vovô. E o Sistema Verdes Mares relembra este jogão.

Por mais que o Timão fosse o campeão paulista e da Copa do Brasil à época, foi o Alvinegro cearense que dominou a partida, abriu o placar logo cedo, com atacante Fábio, após falha do goleiro Ronaldo.

O Ceará tinha grandes nomes como Jaime, Airtor e Sérgio Alves e atuava num esquema ofensivo, um 4-3-3, marca do técnico César Moraes. Fez um gol e poderia ter ampliado o domínio. No entanto, no segundo tempo, o Timão pressionou e, no fim do jogo, Marcelinho Carioca sofreu pênalti claro, convertido por ele mesmo. O resultado viria impactar a partida da volta.

Em São Paulo, valente, a equipe cearense conseguiu um 2 a 2, levando a partida para as penalidades. Na disputa, melhor para o time paulista.

Nesta quarta-feira (13), Ceará e Corinthians voltam a se encontrar na Arena Castelão em uma partida eliminatória.

FICHA TÉCNICA

Ceará 1

Anselmo

Jaime

Airton

Aldemir

Rômulo

Rogério (Amarelo)

Ronaldo

Alex

Márcio Alan

(Gilson)

Fábio (Amarelo)

(Fernando César)

Sérgio Alves

Técnico: César Morais

Corinthians 1

Ronaldo

Vítor (Amarelo)

Célio Silva (Vermelho)

Henrique (Aamarelo)

Silvinho

(Marcelinho Paulista)

Júlio César

André Santos

Souza (Marques)

Marcelinho Carioca

Serginho (Fabinho)

Elivélton

Técnico: Eduardo Amorim

Castelão - 18.10.1995 - Copa Conmebol

Árbltto: Cidrack Marinho (Fifa/SE)

a vi Auxiliares: José Guedes (AL) e José Melônio (MA)

XAJ. Renda: R$ 151.122.00/Público: 19.042 pagantes

Gols: Fábio e Marcelinho Carioca

Reveja edição do jornal Diário do Nordeste em 14/10/1995