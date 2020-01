Regularizados, Eriky e Léo Bahia estão aptos para estrear pelo Ferroviário

Contratados recentemente pelo Ferroviário para a temporada de 2020, Léo Bahia e Eriky foram registrados no BID da CBF, nesta terça-feira (7), e estão aptos para que possam fazer suas estreias pelo Tubarão da Barra. Os atacantes foram relacionados para a partida desta quarta (8), quando o Peixe encara o Guarany de Sobral, às 21h30, no Junco, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.

Além de Tito e Arlonso, o técnico Zé Teodoro terá dois reforços em seu time para o duelo diante do Bugre. Léo Bahia, de 28 anos, e Eriky, de 24, estão regularizados no Banco de Dados da CBF e poderão ser surpresas na equipe coral.

Com o empate no último domingo (5) com o Atlético-CE, o time da Barra do Ceará vai em busca da primeira vitória sobre o time sobralense. Na tabela, o Peixe é o terceiro colocado com um ponto.

Veja abaixo a lista de relacionados.

Goleiros: Nícolas e Genivaldo

Laterais: Jonas, Willans Moraes, Elves e Willian Machado

Zagueiros: Diego Bispo, Marcelo Amaral, Igor João e Magno Alves

Volantes: Magno, Felipe Macena e Kayo

Meias: Guilherme e Wellington Rato

Atacantes: Tito, Léo Bahia, Yago, Eriky e Arlonso