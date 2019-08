Regularizado, Zé Ricardo está apto para estrear no comando do Fortaleza

Novo treinador do Fortaleza, Zé Ricardo foi regularizado no Banco de Dados da CBF, na tarde desta sexta-feira (16), e está apto para comandar o elenco tricolor na partida deste sábado (17), contra o Internacional, pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Substituto de Rogério Ceni, que após quase dois anos trocou o comando do Leão pelo do Cruzeiro, Zé Ricardo fará sua primeira partida à frente do Fortaleza.

Técnico leonino foi regularizado na CBF.

O carioca foi anunciado pelo clube na última segunda (12). Na terça (13), o treinador foi recebido no Aeroporto de Fortaleza com festa pela torcida leonina e apresentado oficialmente no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Zé Ricardo afirmou que irá fazer poucas mudanças na equipe que venceu o CSA-AL-, na última segunda (12), sob o comando de Marconne Montenegro, treinador do Sub-20 do Leão.

No próximo sábado (17), o Fortaleza recebe o Internacional-RS, na Arena Castelão. A partida está marcada para iniciar às 17h, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.