Regularizado, Mariano Vásquez pode estrear pelo Leão no Clássico-Rei

O meia argentino Mariano Vásquez finalmente está apto a jogar pelo Fortaleza. O jogador está regularizado e pode estrear contra o Ceará, no sábado, 19 horas, pela 13ª rodada da Série A. A estreia de Mariano foi adiada devido a uma suspensão pelo 3º cartão amarelo pelo Campeonato Colombiano, ainda pelo Deportivo Pasto, seu clube anterior, por isso o argentino só agora está à disposição do técnico Rogério Ceni, como explicou Sérgio Papellin, executivo de futebol do Leão.

"Demorou a regularização dele porque dependia do clube colombiano. E fomos surpreendidos com a suspensão dele, como a Confederação da Colombia passou para a CBF. Por isso resolvemos esperar e apresentar quando realmente estivesse em condição de jogar", disse Papellin.

Em seguida, Mariano, que chega para suprir saídas de meias, como Dodô, se disse pronto para atuar, caso Rogério Ceni necessite."Estou muito contente de estar aqui. Eu sabia que o clube estava precisando de jogadores para esta posição e chego para ajudar. Estou preparado para a decisão de Rogério Ceni. Estou tranquilo e pronto para estrear".

Por ter condição de jogo apenas agora, Vásquez pode estrear justamente contra o Ceará, no sábado, no Clássico-Rei. Se diz ser uma grande oportunidade."Pela negociação acabou demorando a minha estreia, mas se eu puder realmente estrear no Clássico, será uma grande oportunidade, espero aproveitar esse momento se ele acontecer".