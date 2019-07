Regularizado, Lima descarta estreia contra o Palmeiras, mas se coloca à disposição para Série A

O Ceará aprensentou nesta sexta-feira (19) os reforços para o Brasileirão: o meia Lima e o goleiro Lucas França. O meia atacante chega de empréstimo pelo Grêmio assim como o goleiro, que pertence ao Cruzeiro. Porém, Lima não garante estrear pelo Alvinegro nesta rodada contra o Palmeiras, às 19h deste sábado (20), no Castelão, apesar de já estar regularizado junto à CBF. "Creio que para amanhã está descartado. Estamos vendo com a comissão o melhor dia para estrear. Creio que no outro jogo ou no Clássico já dê pra jogar", afirmou o jogador.

Retornando ao Vovô depois de dois anos, o atleta avaliou o elenco alvinegro como melhor do que o de 2017, e espera se entrosar o quanto antes.

"Estou feliz de estar de volta. Grupo fantástico. Jogadores extraordinários. Espero me enturmar o mais rápido possível", disse Lima.

Meia ajudou o Ceará no acesso à Série A em 2017 Foto: Thiago Gadelha

Já Lucas França chega após a saída de Fernando Henrique e conta que não pestanejou quando a chance de defender as cores do Ceará surgiu.

"Pensamento de sempre ter mais oportunidades. O Ceará é um clube de tradição. Quando fizeram a proposta, não pensei duas vezes e vim logo. Chego de um grande clube para brigar pelo espaço também. Tem que ser uma briga sadia com o Diogo, um puxando o outro", comentou o recém-chegado, que disputa posição com Diogo Silva, destaque do time de Porangabuçu nos últimos jogos.