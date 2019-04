Regularizado, Bersgon fala sobre estreia no Ceará: "estou pronto"

Reforço do Ceará, Bergson foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (26), no estádio Vovozão, sede do clube. Em coletiva, o atacante, que já regularizado e apto para estrear, afirmou estar pronto para estrear no domingo (28), quando o Vovô encara o CSA/AL pela primeira rodada da Série A do Brasileirão.

"Eu vinha treinando e jogando. Se precisar, estou pronto", comentou o atleta. "Sei o tamanho que é o clube. Vou em busca dos meus objetivos, sonhos e vou agarrar as oportunidades porque em campo vou ser cobrado por isso".

O atacante, que chega ao Vovô em definitivo, teve 50% de seus direitos econômicos comprados pelo time cearense. Os outros 50% ficaram com o Athletico/PR, clube onde o jogador estava atuando e se sagrou campeão Paranaense deste ano.

Aos 28 de idade e tendo experiência na elite do futebol brasileiro, o atacante afirmou que não tem preferência em posição que irá atuar. "Venho jogando nos últimos anos como centroavante, mas sou aquele jogador que não tem vaidade nem preferência. Meu intuito a ajudar na posição que o treinador precisar".

"Além da torcida, vejo o Ceará como uma potência no cenário nacional. Sei quão difícil são os jogos da Série A e da responsabilidade que carrego. Não tem jogo fácil. Por já ter jogado contra o Ceará e saber a história do clube, conto com o apoio do torcedor. Fico feliz por estar aqui hoje", finalizou.

Registrado junto a Condefederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta (26), o atleta está apto para estrear pelo Vovô. No domingo (28), o Ceará recebe o CSA/AL, às 16h, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.