Rede Globo transmite final da Copa do Mundo de 2002 no Domingo de Páscoa

A final da Copa do Mundo de 2002 será exibida pela Rede Globo em comemoração ao Domingo de Páscoa, no dia 12 de abril. O confronto entre Brasil e Alemanha que marcou o pentacampeonato nacional terá narração da época, com Galvão Bueno, e uma edição especial.

No pré-jogo, às 16 horas, Luis Roberto e Walter Casagrande participam com comentários e bastidores sobre o título. Atletas daquela seleção, como Ronaldo, também irão realizar depoimentos.

Ao término do jogo, a emissora preparou um material sobre a chegada dos campeões ao Brasil. A reportagem mostrará a festa do povo brasileiro, passeata dos jogadores e registro do título, conquistado no Japão.