O técnico Jürgen Klopp admitiu, nesta sexta-feira (1), que pode contar com o retorno de Roberto Firmino para o clássico de domingo (3) diante do Everton. Recuperado de uma lesão no tornozelo, o jogador brasileiro pode ser a grande novidade para o confronto em Goodison Park, pelo Campeonato Inglês.

Firmino sofreu uma lesão no tornozelo no empate do fim de semana passado diante do Manchester United. Ele foi desfalque na goleada por 5 a 0 sobre o Watford na última quarta (20), em casa, mas se mostrou recuperado, trabalhou fisicamente na quinta e pode voltar no fim de semana.

"Ele saiu para correr no treino de ontem. Ele se mostrou muito otimista, o que é da natureza do Bobby (Roberto Firmino). Vamos ter que ver. Eu não vejo outro jogador - talvez tenhamos dois ou três apenas - sendo sequer cogitado para jogar depois do problema que ele teve. Parece estar bem, mas se vai estar pronto para domingo, não sei neste momento", comentou Klopp.

Sem Firmino, o senegalês Sadio Mané atuou mais centralizado e correspondeu marcando dois gols na goleada, incluindo um de calcanhar. A atuação do jogador foi bastante exaltada pelo técnico alemão.

"Ele tem sido um dos nossos melhores e mais estáveis jogadores e está jogando realmente em alto nível. Foi bom ver um jogador com sua qualidade e atitude, porque ele realmente só quero ajudar o time", afirmou.