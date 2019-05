Recuperado de dengue, Enderson Moreira comanda treino do Ceará nesta terça (7)

Recuperado de uma dengue, o técnico Enderson Moreira retorna a capital cearense nesta terça-feira (7) para comandar o treino do Ceará no CT de Porangabuçu. O treinador estava em Belo Horizonte, capital mineira, com a família para realizar tratamento médico e sequer ficou no banco de reservas da partida contra o Atlético/MG, domingo (5), na Arena Castelão.

A reapresentação da delegação alvinegra aconteceu na segunda-feira (6). Na ocasião, o auxiliar técnico Luís Fernando comandou a atividade, que contou com o atacante Rick, joia do sub-20, como novidade no gramado. Quem também participou foi o recém-chegado Mateus Gonçalves, que estreou contra o Galo e afirmou que a semana sem jogos será importante para a preparação do time.

"Estou feliz por ter estreado, aquela primeira ansiedade passou e agora tem uma semana de preparação para o próximo jogo. Temos tempo com uma semana sem jogos. Agora é trabalhar para evoluir, ganhar ritmo e ajudar o clube na sequência da competição", afirmou.

O Ceará enfrenta o Goiás no sábado (11), às 21h30, no Serra Dourada, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time é o 12ª da tabela, com três pontos.