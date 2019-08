"Realização de um sonho", diz Cristovam sobre sua possível estreia no Brasileirão pelo Vovô

O Ceará tem um desfalque importante contra a Chapecoense nese sábado (10), às 17h, no Castelão. O lateral direito Samuel Xavier recebeu o 3º amarelo e não pode atuar. No banco de reservas, Enderson Moreira tem uma opção que ainda não jogou no Brasileirão: Cristovam. O atleta mostra ansiedade para sua estreia e garantiu empenho total no gramado durante o confronto.

"É uma expectativa grande, me preparei muito para essa oportunidade. É a realização de um sonho. Vou dar meu máximo dentro de campo. Preciso encarar cada jogo como uma final para mostrar pro torcedor que sou capaz de vestir essa camisa. Tenho que estar bem concentrado para fazer uma grande partida", disse Cristovam. Embora tenha 29 anos, ele ainda não jogou na Série A do Brasileiro.

Apesar das poucas chances no ano - jogou 7 partidas -, ele reconhece que a fase do concorrente é melhor e explica porque sua adaptação demorou no Ceará.

"Vemos pelo lado do Samuel, que está muito bem na equipe. Dos laterais, fui o único que não tive sequência de jogos. Temos que reconhecer o bom trabalho do nosso companheiro. Infelizmente, minha parte física me atrapalhou. Tava tentando, mas não conseguia. Joguei sempre pelo Sul. O calor me atrapalhou no começo", declarou o lateral.

Confiança de Fabinho

Pilar no meio-campo alvinegro, Fabinho faz a cobertura de Samuel quando o lateral sobe pela direita. Com Cristovam, o camisa 19 garante que fará o mesmo e que jogador está preparado para estrear.

"É um dos exemplos do grupo, dos que mais trabalham. Quando você tem não tem uma sequência, tem que trabalhar o dobro para aproveitar a oportunidade quando aparecer. Acredito que ele esteja realmente preparado. Da mesma maneira que cubro o Samuel, vou cobrir ele também", afirmou o volante.

Os dois atletas falaram em coletiva nesta sexta-feira (9) Foto: Verdinha

Para o duelo da 15ª rodada, Fabinho aposta em uma Chapecoense esperando pelo contra-golpe e atenta às estratégias do Vovô para superar o adversário na defensiva.

"É uma equipe muito qualificada, embora esteja em posição inferior à nossa. Assistimos a partida deles contra o Grêmio, quando a Chapecoense empatou fazendo 3 gols fora de casa. Sabemos que, quando jogam fora de casa, em determinado momento eles jogam atrás da linha da bola pra saírem no contra-ataque, já que têm jogadores de velocidade. Temos que nos atentar aos detalhes, saber encaixar os passes. Geralmente, as equipes abrem as laterais quando se fecham, então temos que ter sabedoria pra rodar a bola ali e atacar", analisou o atleta.