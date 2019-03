Real Madrid vence Celta de Vigo em reestreia de Zidane

De volta ao Real Madrid após nove meses, Zinedine Zidane reestreou com vitória. Neste sábado (16), a equipe merengue recebeu o Celta de Vigo, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e levou a melhor por 2 a 0, tendo como destaques Isco, Marcelo e Gareth Bale, justamente atletas que haviam perdido espaço sob o comando de Santiago Solari.

O resultado levou o Real a 54 pontos, na terceira colocação, ainda muito distante do líder Barcelona e com a vaga à próxima Liga dos Campeões já assegurada. Por isso, o triunfo deste sábado é muito mais significativo pelo resgate de alguns jogadores, que voltaram a ser titulares com o técnico francês.

"Marcelo, Isco e Bale foram, ao lado de Cristiano Ronaldo, três dos destaques do Real Madrid vencedor de Zinedine Zidane, tricampeão da Liga dos Campeões. Com Solari, porém, o trio perdeu espaço e foi parar no banco de reservas. A volta do francês deu nova vida a eles, que deram a resposta em campo".

O primeiro "recuperado" por Zidane a brilhar, no entanto, foi o goleiro Keylor Navas. O costa-riquenho reassumiu a condição de titular neste sábado, deixando Courtois no banco, e apareceu aos 15 minutos para fazer boa defesa em cabeçada de Maxi Gómez.

A resposta do Real veio na sequência, com Bale, que acertou o travessão. Marcelo e Sergio Ramos também assustaram, mas a primeira etapa terminou empatada, sem gols.

O Real só desencantou aos 16 do segundo tempo, quando Asensio fez grande jogada e tocou para Benzema, que rolou para Isco marcar. O time da casa seguiu em cima, chegou a desperdiçar boas chances, mas selou o resultado aos 31. Marcelo fez fila pela esquerda e tocou para Bale, que finalizou para a rede.

Agora, o Real Madrid terá 15 dias até o próximo compromisso pelo Espanhol, diante do Huesca, em casa, em 31 de março. Já o Celta de Vigo volta a campo no dia 30, contra o Villarreal, em casa. A equipe estacionou nos 25 pontos com a derrota, em 18º, dentro da zona de rebaixamento.