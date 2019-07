Real Madrid quer Neymar e oferece Bale mais €$ 90 milhões, aponta jornal

O rumor de uma transferência de Neymar para o Real Madrid voltou à tona nos últimos dias. De acordo com o jornal inglês The Independent, os merengues teriam feito uma proposta de trocar Gareth Bale mais $ 90 milhões de euros para o Paris Saint-Germain a fim de ter uma das estrelas do futebol brasileiro.

O camisa 11 do Real não está contente no grupo e nem a comissão técnica o deseja mais. O próprio técnico Zidane comentou que sua saída do time não seria ruim. "Se for amanhã, melhor. Se é iminente, melhor para todos, para ele também", falou o treinador. Sondado pelo Beijing Gouan, da China, o galês espera continuar no Velho Continente.

Já Neymar é especulado para voltar ao Barcelona, mas é alvo também de Bayern de Munich e da Juventus. O atleta tem interesse em sair de Paris e procura ares mais calmos após polêmicas envolvendo brigas com a torcida e uma acusação de estupro.

Bale tem 30 e jogou 41 partidas na temporada passada pelos galáticos, anotando 11 gols, a maioria tendo saído do banco.