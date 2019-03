Real Madrid oficializa contratação de Éder Militão por seis anos

O Real Madrid oficializou a contratação do brasileiro Éder Militão junto ao Porto, nessa quinta-feira (14). A transferência foi fechada no dia anterior e teve o valor de € 50 milhões (cerca de R$ 215 milhões) confirmado pelo clube português.

Assim, o ex-jogador do São Paulo é o primeiro reforço confirmado pelo clube espanhol desde a volta de Zinedine Zidane. O brasileiro se incorporará ao elenco merengue em julho, no início da próxima temporada europeia. O contrato é de seis anos, com validade até 2025.

No Real Madrid, Militão poderá atuar como lateral-direito, no lugar do titular Carvajal, ou na zaga, que atualmente é formada por Sergio Ramos e Varane, com Nacho como principal opção no banco.

Lucro do São Paulo

Quando atuava no São Paulo, o atleta recusou quatro propostas de renovação Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Quando negociou o jogador com o Porto, em julho do ano passado, o São Paulo manteve 13% de seus direitos econômicos. São 10% de venda futura, pela qual o clube paulista receberá € 4,5 milhões (R$ 19,4 milhões) - no valor total, seriam € 5 milhões, mas o time português descontará comissão -, e outros 3% referentes ao mecanismo de solidariedade, equivalentes a € 1,3 milhão (R$ 5,6 milhões), por ter formado o atleta.

Somados os valores, o São Paulo receberá € 5,8 milhões na venda ao Real. Já na transferência aos portugueses, o time tricolor faturou € 4 milhões (cerca de R$ 17 milhões), o que dá um total de € 9,8 milhões (R$ 43,1 milhões) na soma das duas vendas.

O São Paulo vendeu Militão ao time português quando restavam apenas seis meses para o fim de seu contrato, o que diminuiu o poder de barganha dos paulistas. Antes, o time tricolor havia feito quatro propostas de renovação de vínculo, todas negadas pelo jogador.