Real Madrid oferece 120 milhões de euros e Modric por Neymar

O Real Madrid demonstra que não quer desistir de Neymar Jr. tão facilmente. O clube espanhol ofereceu o atual melhor jogador do mundo, Luka Modric, além de 120 milhões de euros (R$536 milhões) ao Paris Saint-Germain para ter o atleta nesta temporada. A informação é do jornal Sport, da Catalunha.

Apesar de já ter contratado Mendy, Militão, Rodrygo, Hazard e Jovic, sendo os três últimos atacantes, os merengues desejam mais nomes de peso para o elenco de Zidane. O acordo com a estrela da seleção canarinha seria para 5 temporadas, com o mesmo salário que o jogador ganha na França. Em agosto de 2017, o PSG contratou Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros, até hoje a transação mais cara na história do futebol mundial.

Fora do grupo brasileiro que conquistou a Copa América em casa, Neymar se recupera de lesão no tornozelo. No mesmo período, foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade, perdendo patrocínios e valor de mercado de transferências, tendo inclusive aceitado reduzir muito seu salário para voltar ao Barça.