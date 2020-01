RB Bragantino divulga novo escudo e anuncia que está pronto para o 'mundo'

O RB Bragantino divulgou nesta quarta-feira (1º) o novo escudo do clube, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. No fim, o clube paulista seguiu o design adotado pelos times bancados pela empresa mundo afora, como as "franquias" em Salzburg (Áustria) e Nova York (EUA). Apenas o RB Leipizig foge do padrão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o revigorado Bragantino também apresenta um novo slogan, que conta muito sobre a ambição na temporada de 2020: "Prontos para o mundo".

No mercado da bola nacional, o clube tem feito barulho: sozinho, já gastou mais do que os quatro grandes de São Paulo juntos. Com aporte da empresa, o time planeja gastar até R$ 200 milhões para reforçar o elenco e já mostrou até que tem condições de tirar jogadores das maiores equipes do país.

Novo comando

Dentre o cenário de contratações, o time de Bragança também precisa escolher um treinador. Responsável pela promoção à elite, Antônio Carlos Zago vai assumir o Kashima Antlers, no Japão. A ideia da diretoria é contratar um treinador que mantenha o estilo de jogo apresentado em 2019, quando conquistou a Série B com folga: características que priorizem a posse de bola, objetividade e marcação com linha alta e intensa.

Em uma primeira análise, nenhum nome de treinador brasileiro se encaixou neste perfil. Por isso, a equipe busca gringos que possam se adaptar ao estilo colocado como ideal. A imprensa portuguesa já ventilou que José Peseiro é uma das opções. Miguel Angel Ramirez, do Independente Del Valle, é outro que teve o nome cotado, mas o técnico não será liberado pela equipe do Equador, o que dificulta qualquer negócio.