Raptors vencem Warriors fora de casa e retomam vantagem na final da NBA

Para cada cesta de Stephen Curry em sua noite espetacular, Kawhi Leonard, Kyle Lowry e Danny Green encontraram uma resposta. Com isso, o Toronto Raptors recuperou a vantagem na final da NBA. Leonard acrescentou 30 pontos em uma partida na qual Curry totalizou 47, sua maior produção nos playoffs, e o time canadense superou, nesta quarta-feira, por 123 a 109, o desfalcado Golden State Warriors em Oakland, fazendo 2 a 1 na série melhor de sete jogos.

Curry também acrescentou oito rebotes e deu sete assistências. No entanto, não conseguiu dar a vitória aos atuais bicampeões da NBA, que jogaram sem os titulares Kevin Durant e Klay Thompson por causa de lesões.

"Nos superaram. Eles mereceram isso", disse o treinador dos Warriors, Steve Kerr. "Estou muito orgulhoso do nosso esforço, e agora simplesmente devemos nos recuperar. Espero que voltemos aqui na sexta-feira, que estejamos um pouco mais saudáveis e que tenhamos alguns garotos de volta".

Apenas três dias depois de cair em casa, o Toronto conseguiu uma fundamental vitória como visitante, tendo vencido os quatro períodos do duelo. Lowry contribuiu com 23 pontos, incluindo cinco cestas de três, e Green acrescentou 18 pontos, após acertar seis tentativas de três. O Toronto converteu 52,4% dos seus arremessos, tendo acertado 17 tiros de três.

