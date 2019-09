Rally dos Sertões chega ao fim e renova tradição cearense na prova

Se os resultados não foram os mais chamativos para os pilotos e navegadores cearenses, que não figuraram, nesta temporada, nos lugares mais altos do pódio, um ponto positivo se destaca na participação deles no Rally dos Sertões 2019. Renovou-se, mais uma vez, uma grande tradição do Estado na maior competição off-road do País, que recebeu, de braços abertos, a chegada dos pilotos e equipes no Porto das Dunas, em Aquiraz, na tarde deste domingo (01).

A competição, de forma geral, também se reinventou, trazendo de volta a característica de grande dificuldade das especiais. Pode- se dizer que o Rally dos Sertões 2019 voltou a ser raiz, após algumas temporadas sendo mais suave que a tradição de enorme superação técnica e humana. Um exemplo foi a participação do jornalista Clayton Conservani, da TV Globo. Experiente em grandes eventos esportivos que exigem muita superação, ele finalizou com dificuldades a prova. Em alguns momentos, cogitou abandonar o percurso.

Clayton Conservani completou a prova após 8 dias Foto: Camila Lima

Na perspectiva dos representantes cearenses, George Ximenes, estreante na categoria mais disputada do rally, os UTVs, finalizou a prova em sexto lugar, o que foi motivo de comemoração por parte de uma família que já é conhecida por se aventurar nas trilhas brasileiras.

Sobrinho de Riamburgo Ximenes, que também chegou ao fim, mas longe do que se esperava, ele fez bonito na competição, principalmente no início dela, no Superprime, quando por frações de segundos, não foi vencedor.

Resultados à parte, sobrou muita emoção em 8 dias de prova. Wescley Dutra, cearense que venceu a categoria dos quadriciclos na edição passada, chegou em terceiro, ainda com expectativa de se tornar segundo, após troca de motor de um dos seus adversários.

George Ximenes e Riamburgo Ximenes se cumprimentam após o fim da prova Foto: Camila Lima

Entre os demais cearenses, muito além dos resultados coletados, várias histórias para contar de uma prova que cruzou cenários belíssimos, muitos deles pouco relatados, de seis estados brasileiros.

Expectativas

No cenário nacional da competição, Tunico Maciel era o favorito na categoria das Motos e venceu. Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio foram os melhores nos carros. Denisio do Nascimento e Idali Bosse venceram nos UTVs.