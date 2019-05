Rafinha, ex-Ceará, é o novo reforço do Atlético Cearense

O Atlético Cearense confirmou um reforço para seu ataque na Série D do Campeonato Brasileiro. Rafinha, de 22 anos, chegou ao Ninho da Águia. O atleta era promessa do futebol cearense, relevado pelo Ceará. Em 2015, se destacou na Copinha, e estreou pelo Vovô em 2015 contra o Quixadá, pelo Campeonato Cearense.

Natural do Rio de Janeiro, ele conquistou o bi estadual pelo Alvinegro em 2017 e em 2018, além da Copa do Nordeste em 2015. Em 2018, Foi emprestado para o Boa Esporte, depois foi para a Suécia, jogando pelo Carlstad United. Na atual temporada, estava no Tombense, onde jogou pela última vez em fevereiro.

O Atlético é o atual líder do Grupo A5 da Série D, com 100% de aproveitamento em duas rodadas. O próximo confronto será neste sábado (18) contra o Maranhão, às 16h, no Presidente Vargas.