Raffael volta a falar sobre jogar no Ceará: "vamos ver o que os próximos meses vão mostrar"

Torcedor alvinegro declarado, o atacante Raffael, do Borussia Monchenglabach (ALE), voltou a demonstrar interesse em atuar com a camisa do Vovô antes do fim de sua carreira.

"Tive contato com o Robinson uns anos atrás. Nunca escondi de ninguém meu desejo de jogar no time pelo qual torço. No momento, não posso afirmar nada pois não teve contato. Mas o desejo continua. Vamos ver o que os próximos meses vão mostrar", revelou o atleta durante entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, nesta quarta-feira (15).

Filho do ex-lateral-direito Caetano, campeão cearense com o Fortaleza em 1983 e irmão de Ronny, que também jogou pelo Leão, em 2017, Raffael tem histórico familiar com os times cearenses. Porém, como ele mesmo brinca, falta ainda a vez do atacante atuar no futebol local.

"É uma família dividida. Meu irmão e meu pai jogaram no Fortaleza. Meu pai também jogou no Ceará. E só falta eu, falo. Torço que um dia tudo dê certo", disse o jogador de 35 anos.

O atacante também mostrou felicidade com a presença de Ceará e de Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro e lembrou de memórias assistindo partidas com o pai.

"Lembro que teve jogo do Fortaleza que vi com meu pai aqui, quando tava pra subir da Série C. É muito bom ver que ultimamente os dois times tão com sucesso. Me alegra muito vê-los no nível maior do futebol brasileiro", comemorou o cearense.

Há 7 temporadas no Borussia, Raffael planeja morar na Alemanha após o fim de sua carreira profissional.

"Minha situação aqui tá muito boa. Estou no país há 12 anos e recentemente consegui minha cidadania alemã. E quero morar aqui depois da carreira de futebol", contou durante a entrevista.

Futebol alemão em meio à pandemia

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Raffael também comentou sobre a tensão no país europeu e a dúvida acerca da retomada dos jogos de futebol. Assim como a maioria dos times alemães, o Borussia voltou a treinar na última semana.

"Reiniciamos os treinamentos, mas com certas limitações. Semana passada, jogávamos de dois a dois, depois em grupos. Já nos comunicaram que, talvez, no começo do próximo mês, possa recomeçar a Bundesliga. Eu escolheria não jogar e acredito que muitos companheiros meus também. Mas recebemos ordens né", relatou Raffael.

A Alemanha tem mais de 132 mil casos confirmados de covid-19 além de mais de 3,400 mortes.