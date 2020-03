Rafael Sóbis reclama de estádio após a vitória contra o River/PI: "Vestiário não tem nem torneira"

Autor de 3 gols na vitória do Ceará por 4 a 0 contra o River/PI nesta terça-feira (03), o atacante Rafael Sóbis reclamou do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Com muita chuva durante o 1º tempo, várias poças d'água se formaram, dificultando a prática do futebol. A torrente deu trégua na etapa final, mas as críticas ao campo continuaram depois da partida.

"Os gols... Acho que isso é um detalhe. O grupo todo fez um grande jogo. A função do atacante é essa. Hoje, é louvável a atuação da nossa equipe (mesmo com gramado). É uma vergonha esse campo. Vestiário não tem nem torneira. A CBF deveria ver isso. Fomos merecedores. Estávamos precisando de uma vitória dessa. Entendemos o que precisava. Que bom que o nosso time usou a cabeça e foi inteligente dentro da partida", contestou Sóbis.

"Lamentável esse campo. Lamentável a situação, é lamentável o vestiário. Que bom que o nosso time soube lutar. O nosso time soube jogar o que pedia o jogo. Uma vitória importante para as nossas pretensões, o nosso crescimento. Esperamos que seja daqui para melhor", comentou o atleta.

Depois do triunfo, o camisa 11 comemorou a boa atuação pelas redes sociais do clube.

O próximo compromisso alvinegro é diante do Atlético/CE, às 16h do domingo (8), pela 3ª rodada atrasada do Campeonato Cearense.