Rafael Sóbis quer jogar no Ceará em 2020; Marinho ajuda na negociação

Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o atacante Rafael Sóbis, do Internacional, tem interesse em atuar pelo Ceará em 2020. Em entrevista à Rádio Verdes Mares, o empresário do jogador, Jorge Machado, confirmou que o clube alvinegro agrada ao atleta, que recebeu boas recomendações de Marinho, atacante do Santos que se destacou no Ceará em 2015.

"Ele gostaria muito de jogar no Ceará. O Sóbis é muito amigo do Marinho, que conta pra ele como é no clube. O Marinho tem sido protagonista nisso. O próprio Argel é amigo íntimo do Sóbis. É um clube que agrada o Rafael", falou o empresário.

O jogador estaria satisfeito, inclusive, na proposta de contrato de somente um ano planejada pelo Vovô.

"A intenção do próprio Sóbis é um ano. Se o Ceará oferecer isso, vai casar bem com a vontade dele. Vamos esperar a proposta ser concretizada", revelou Jorge Machado.

Vontade antiga do Ceará, Sóbis marcou 6 gols em 46 jogos pelo Inter na última temporada, já tendo conquistado duas Libertadores com a equipe gaúcha, um Brasileirão pelo Fluminense e uma do Brasil pelo Cruzeiro.