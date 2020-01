Rafael Sóbis projeta temporada vitoriosa com o Ceará: "Vamos com tudo"

Em seu perfil oficial, Rafael Sóbis publicou uma foto onde aparece com a camisa do Ceará. O atacante estava no Internacional-RS e chega ao Vovô com contrato até o fim de 2020.

"A nova jornada começou. Vamos com tudo, Vozão", escreveu o atleta em sua página no Facebook.

Revelado pelo Internacional no início dos anos 2000, o atacante defendeu o time gaúcho na última temporada e marcou seis gols em 46 jogos.

A reapresentação do elenco alvinegro será nesta segunda (6), mas sem Sóbis. A assessoria de comunicação do clube afirmou que em breve irá divulgar as informações sobre a apresentação do atacante.