Rafael Sóbis analisa a carreira: "tenho que estar ciente que o fim está chegando"

A temporada de 2020 pode ser a última da carreira de Rafael Sóbis. Em entrevista ao Fox Sports, o atacante do Ceará revelou que tem planos para pendurar as chuteiras até, no máximo, o próximo ano.

Tentei parar de jogar em 2010, 2011. Tive muitos problemas com lesão, mas segui. Por causa da idade, por mais que eu me cuide, tenho que estar ciente que o fim tá chegando. Talvez esse ano ou ano que vem, mas não vai passar disso não. Tem convites que não se podem negar. Tudo vai dependendo. Depois de uma certa idade, você tem que ir vivendo cada ano", disse o atleta.

Bicampeão da Libertadores e com dois títulos da Copa do Brasil e um Brasileirão no currículo, o atacante de 34 anos também aconselha os jogadores mais jovens quanto ao autoconhecimento acerca de suas carreiras para evitar por problemas físicos e mentais quando estas chegarem ao fim.

"E tem aquele negócio que falo muito pros mais novos: você parar com o futebol e não o futebol parar contigo. E não ficar tentando jogar e jogar, e começar a sofrer em times pequenos, que aí, no fim, acaba vindo uma depressão por não aceitar que sua época passou", afirmou o camisa 11 alvinegro.

Sóbis é o artilheiro do Ceará em 2020, com 5 gols anotados nas últimas 4 partidas.