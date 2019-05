Rafael Nadal se vinga de Tsitsipas e avança à final do Masters 1000 de Roma

Considerado o "Rei do Saibro", o espanhol Rafael Nadal enfim conseguiu se classificar à primeira final em 2019 em um torneio neste tipo de quadra. Neste sábado, o atual número 2 do mundo derrotou com autoridade o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do ranking da ATP, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, após 1 hora e 43 minutos - e passou à decisão do Masters 1000 de Roma na Itália.



Antes da capital italiana, Nadal se deu mal em outras duas competições na qual domina completamente em número de conquistas. Tanto em Montecarlo, no Principado de Mônaco, como em Madri, na Espanha, o tenista caiu nas semifinais. No torneio em sua casa, na semana passada, a derrota foi justamente para Tsitsipas, o que agora serviu de vingança.



O adversário de Nadal na decisão deste domingo sairá da segunda semifinal, que envolve o sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking da ATP que vem embalado pelo título em Madri e que conquistou uma grande virada sobre o argentino Juan Martin del Potro na sexta-feira pelas quartas, e o argentino Diego Schwartzman, número 24 do mundo, que pela primeira vez chegou tão longe em um Masters 1000.



Desde que venceu o seu primeiro título na carreira, em agosto de 2004, Nadal nunca demorou tanto tempo para levantar uma taça e sempre chegou a Roland Garros com pelo menos uma conquista na temporada. Ele não decidia um torneio desde o vice do Aberto da Austrália, em janeiro. Além de Montecarlo e Madri, o espanhol parou nas semifinais do ATP 500 de Barcelona.



Em Roma, Nadal buscará o seu nono título em sua 11ª decisão. Nas duas vezes que não ganhou, em 2011 e 2014, ficou com o vice. Esta será a 50ª final da carreira do espanhol em torneios de nível Masters 1000 - são 33 conquistas até agora.



No primeiro set, o começo de Nadal foi acelerado, logo conquistando a quebra para abrir 2 a 0. Depois disso, Tsitsipas até entrou na partida, manteve seus games e ameaçou o serviço do rival. Porém, não foi o suficiente e o espanhol definiu em 6/3. A segunda parcial começou com games equilibrados e, novamente, o número 2 do mundo conquistou a quebra para abrir vantagem. Sem dar chances em seus serviços, manteve a margem até fechar o duelo em 6/4.