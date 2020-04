Com a paralização do futebol pelo mundo por conta do novo coronavírus, as competições têm deixado saudades. Uma disputa que está parada por tempo indeterminada é o Campeonato Cearense. O Diário do Nordeste traz um quiz sobre tudo o que aconteceu até o momento da paralisação do Estadual.

Responda as 10 perguntas sobre a primeira e segunda fases do Campeonato Cearense 2020. Cuida!