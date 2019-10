Quintero lamenta ausência de Ceni no banco diante do Flamengo: "Vai fazer falta"

O Fortaleza tem confronto difícil contra o líder do Brasileirão, o Flamengo, nesta quarta-feira (14), na Arena Castelão. A situação do Leão piora devido aos 3 desfalques confirmados para o jogo da 26ª rodada: Wellington Paulista e Gabriel Dias, pilares do time, estão suspensos, além do técnico Rogério Ceni, que também recebeu o 3º cartão. O Rubro-negro também tem vários desfalques, mas o zagueiro do Tricolor, Juan Quintero, julga os da equipe cearense mais importantes.

"Pra mim, os desfalques mais importantes são os do Fortaleza. Temos Paulão e Adalberto, que entrou na última partida. Estamos preparados para jogar contra o Flamengo. Trataremos como a partida contra a Chapecoense. Não podemos pensar em quantos pontos estamos da zona. Temos que olhar partida por partida", disse o defensor em coletiva nesta segunda-feira (14).

Sobre a ausência de Ceni no banco, Quintero admite que as orientações do treinador para o confronto já são de sabedoria do elenco, o que não os preocupa tanto.

"Obviamente, vai fazer falta. Já sabemos o que ele quer de nós em campo. Estamos tranquilos", falou o atleta.

Apesar dos desfalques, o jogador acredita na força do Fortaleza dentro de casa para tirar algum ponto do Flamengo no Castelão

"Flamengo é uma grande equipe, fazendo um grande campeonato. Mas temos que ser fortes em casa, recuperar os pontos que perdemos aqui. Temos nossas virtudes para tirar 3 pontos na quarta-feira. Não é uma equipe impossível de vencer", contou Quintero.

O Leão do Pici está na 15ª posição na tabela, com 28 pontos, 30 a menos que o líder isolado Flamengo.