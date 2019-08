Quintero garante força total no Clássico-Rei: "Amanhã vamos ver quem é quem"

O Clássico-Rei no Brasileirão está cada vez mais próximo e a ansiedade de cada torcedor e profissionais envolvidos no jogo deste sábado (3) aumenta. Porém, o zagueiro do Fortaleza, Juan Quintero, mostra confiança para o embate na Arena Castelão, às 19h. Em coletiva nesta sexta-feira (3), o tricolor destacou a importância do duelo na elite do futebol brasileiro e garantiu à torcida que "não irá faltar uma gota de suor".

"Penso que é um clássico importante, uma partida importante, que sempre se diferencia. Todos queremos vitória, queremos fazer um bom jogo e esperamos que amanhã seja o dia para isso. É um clássico de Série A. Temos que encarar com responsabilidade e conseguir a vitória. O que sempre vamos fazer é dar nosso melhor, como equipe ou individual. O que eu posso prometer à torcida é que não vai faltar uma gota de suor nossa", afirmou Quintero.

O zagueiro e colombiano é um dos destaques na defesa do Leão do Pici na competição, sendo o terceiro que mais realiza cortes, com 63 no total. Quando questionado se o elenco do Ceará é mais entrosado que o do tricolor por conta das contratações recentes, Quintero respondeu com segurança.

Quintero assumiu chegou ao Fortaleza em janeiro e assumiu a braçadeira de capitão desde junho Foto: Camila Lima

"Isso se vai mostrar amanhã no campo. Não é nome, não é camisa. Amanhã vamos ver quem é quem". Apesar de desvantagem nas arquibancadas - o Ceará tem 70% das cadeiras por ser mandante -, o jogador acredita que, dentro de campo, o essencial é manter o padrão de jogo trabalhado por Rogério Ceni.

"Não podemos mudar a ideia de jogo que temos até agora. Temos que estar bem postados e aproveitar as oportunidades que tivermos lá na frente. É uma responsabilidade grande. Estamos comprometidos com os objetivos da equipe para o semestre. Será um grande jogo e queremos todos uma grande vitória", falou Quintero.