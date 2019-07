Quintero elogia Mariano Vàzquez, possível reforço do Fortaleza: "Jogador muito importante"

O meia argentino Mariano Vàzquez já se despediu do Deportivo Pasto-COL e está muito próximo de ser anunciado pelo Fortaleza. O provável reforço foi pauta da entrevista coletiva do zagueiro tricolor Quintero, nesta terça-feira (2), que traçou o perfil do atleta e enalteceu as qualidades do jogador.

"Joguei algumas vezes contra ele na Colômbia. É um jogador muito importante. Conversei com companheiros dele, do Deportivo Pasto-COL, e é um atleta que vai nos ajudar bastante", declarou.

O defensor ainda acrescentou detalhes sobre as características de Mariano Vàzquez: "Fico muito feliz que um jogador como ele venha para o Fortaleza porque é muito dinâmico. É um meia que joga mais centralizado, mas que tem um bom passe. Ele coloca a bola direto no pé dos atacantes", elogiou.

Com 28 jogos, Quintero é o jogador do Fortaleza que mais atuou na temporada Foto: JL Rosa / SVM

O Fortaleza completou os primeiro sete dias de treino no périodo de parada da Série A do Brasileiro para a Copa América e Quintero ressaltou a importância da atividade. "Foi um dia de trabalho específico para cada posição e mesmo o futebol sendo um esporte coletivo, é importante que seja treinado em cada função", completou.

Quintero e o atacante Edinho são os atletas que mais jogaram pelo Fortaleza na temporada, disputando 28 jogos cada um. O companheiro de zaga, Roger Carvalho, fez 25 partidas, o que mostra que a defesa foi bastante exigida e utilizada ao longo da temporada.

Reforço Tricolor

A qualquer momento, o clube anunciará o meia Mariano Vàzquez, de 26 anos, que pertence ao Deportivo Pasto, da Colômbia. O atleta já atuou por Atlético Nacional, Tolima, La Equidad, Fortaleza CEIF - todos do futebol colombiano.